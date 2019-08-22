Цей пес образився на хазяйку через візит до стоматолога (смішне відео)

Погляд вихованця і його поведінка – замість тисячі слів. Такого зрадництва пес ніяк не очікував...

Домашні тварини – головні герої більшості кумедних і милих відео в інтернеті, які підкорюють серця людей по всьому світу.

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Як розповіла автор цього відео, вона відвезла вихованця до стоматолога, що йому не дуже сподобалося. На кадрах видно, як пес на прізвисько Фрітц з господинею сидять в автомобілі. Пес холодним поглядом дивиться у вікно і не кидає взору на жінку, хоч вона і просить подивитися на неї. Звернення, вибачення, навіть наближення до собаки не змінюють ситуації: Фрітц ображено дивиться у вікно і не бажає бачити господиню. Як вона взагалі могла так вчинити?

Відео з пухнастим швидко стало вірусним в мережі, і Фрітц став головним героєм новинних сюжетів американських телеканалів.

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