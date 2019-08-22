На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Цей пес образився на хазяйку через візит до стоматолога (смішне відео)
-
- 14
Погляд вихованця і його поведінка – замість тисячі слів. Такого зрадництва пес ніяк не очікував...
Домашні тварини – головні герої більшості кумедних і милих відео в інтернеті, які підкорюють серця людей по всьому світу.
Читайте також: Собака повторив танець за дівчинкою і підкорив мережу (відео)
Як розповіла автор цього відео, вона відвезла вихованця до стоматолога, що йому не дуже сподобалося. На кадрах видно, як пес на прізвисько Фрітц з господинею сидять в автомобілі. Пес холодним поглядом дивиться у вікно і не кидає взору на жінку, хоч вона і просить подивитися на неї. Звернення, вибачення, навіть наближення до собаки не змінюють ситуації: Фрітц ображено дивиться у вікно і не бажає бачити господиню. Як вона взагалі могла так вчинити?
Відео з пухнастим швидко стало вірусним в мережі, і Фрітц став головним героєм новинних сюжетів американських телеканалів.
І ще: У Франції виловили гігантську устрицю (фотофакт)
- 22 серпня
-
21:55Відверто про кунілінгус: дівчата розповіли, що їх найбільше бісить у цьому занятті
-
21:45Цей пес образився на хазяйку через візит до стоматолога (смішне відео)
-
21:40Тіна Кароль – Вабити: дивіться спокусливий кліп на нову несподівану пісню
-
21:30Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки
-
21:21Сальма Хайек похвалилася пишним бюстом у купальнику
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:14Чому не слід пити вино під час вечері
-
21:0123 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:57Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу
-
20:43У мережі з'явилося перше "живе" фото Apple Watch 5
-
20:25Медики назвали несподівані причини мішків під очима
-
20:15Названо найвисокооплачуваніших акторів 2019 року
-
20:00Марш захисників на День Незалежності 2019: коли і де пройде парад
-
19:57Танці з зірками: MARUV показала гарячі фото з партнером по шоу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Правило 10 тисяч годин не працює: чому цей метод не зробить з вас професіонала
-
19:23Приголомшливий салат зі звичайної курячої грудки
-
19:14Більше ніяких солодощів: Google оголосила офіційну назву Android Q
-
19:02Яким має бути пульс залежно від віку
-
18:50Моніка Белуччі знялася у бікіні не за розміром
-
18:43Справжні леді: Кетрін Зета-Джонс знялась у стильній фотосесії зі своєю донькою
-
18:21Туристи їм набридли: найнегостинніші країни світу
-
18:14Власники цих автомобілів вважаються найзадоволенішими
-
18:01Гороскоп на 23 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Конор МакГрегор приміряв форму Шахтаря (фотофакт)
- 22 серпня
-
21:55Відверто про кунілінгус: дівчата розповіли, що їх найбільше бісить у цьому занятті
-
20:15Названо найвисокооплачуваніших акторів 2019 року
-
19:02Яким має бути пульс залежно від віку
-
17:20Просто фантастика: 5 книг, які змінюють реальність
-
15:46ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Закон про євробляхи: які штрафи починають діяти з 22 серпня і що обіцяє Зеленський
-
10:15Скільки коштує зібрати дитину до школи: ціни на одяг, рюкзак і приладдя
-
07:16Погода в Україні 22 серпня: водіям варто бути обачними
- 21 серпня
-
21:515 кроків, які зроблять ваш секс ідеальним
-
18:00Улюблені українські пісні нашої Незалежності: добірка з 1991-2000
-
16:00ТОП 7 популярних міфів, у які ми досі віримо (а дарма)
-
13:28Найкращі школи України за результатами ЗНО: рейтинг ТОП 10
-
11:21Тіна Кароль виконає гімн України на Ході Гідності: відео репетиції
-
07:15Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше
- 20 серпня
-
22:25Якими є сексуальні вподобання різних знаків Зодіаку: Раки-вершниці та БДСМ-Скорпіони
-
19:00Як відсвяткувати Всесвітній день ліні: ТОП 5 ідей для байдикування
-
16:21Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
-
15:0520 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
07:16Погода в Україні 20 серпня: на Заході можливі грози
- 19 серпня
-
22:15Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ