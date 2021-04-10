Спадщина Юпітера: повноцінний трейлер екранізації супергеройського коміксу

Після перших зображень і тизерів стрімінговий сервіс Netflix поділився повноцінним трейлером нового супергеройського серіалу Спадщина Юпітера. Проєкт є екранізацією однойменного коміксу Марка Міллара, який випускається видавництвом Image Comics з 2013 року.

У Спадщині Юпітера Джош Дюамель, Леслі Бібб і інші супергерої намагаються виховати зі своїх дітей наступне покоління ідеальних борців зі злом. Однак через надмірно завищену планку вимог, у дітей, батьків і планети починаються проблеми. Трейлер з'явився на ютуб-каналі Netflix.

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Шоуранером серіалу виступає Стівен С. Денайт (Тихоокеанський рубіж 2), крім Джоша Дюамеля (Трансформери), Бена Деніелса (Корона) і Леслі Бібб (Залізна людина) в серіалі знялися Елена Кампуріс, Ендрю Хортон, Майк Уейд, Метт Лантер і Ян Куінлан.

Прем'єра першого сезону серіалу Jupiter's Legacy / Спадщина Юпітера відбудеться на стрімінговій платформі Netflix 7 травня 2021 року.

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