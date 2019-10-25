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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Жінка сховала камеру в грудях і дізналася багато нового: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Вітні Зеліг з Нью-Йорка погуляла вулицями міста з прихованою камерою на грудях і відобразила всіх, хто звернув на неї увагу.

29-річна Зеліг прикріпила пристрій в зоні декольте. На записі видно, що увагу на груди Вітні звертали не лише чоловіки. Серед таки були подружні пари, жінка похилого віку, аніматори в костюмах, касир і навіть пес.

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Це здивувало дослідницю, такої уваги вона не очікувала. На відео показано, як реагують на її появу в метро, ​​кафе і на головній площі міста Таймс-сквер. За словами Зеліг, ролик опубліковано не як спробу присоромити людей, а для того, щоб жінки пам'ятали про необхідність регулярно проходити обстеження на рак молочної залози.

У бесіді з британською газетою Daily Mirror Зеліг розповіла, що помітила, як багато поглядів звернено на її декольте, лише після перегляду запису з камери.

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