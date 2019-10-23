Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт

Французький фотограф відправився у мандрівку Америкою, однак вирішив показати не традиційні вуличні фото чи пейзажі, а стриптиз-клуби при дорозі. Вдень вони виглядають доволі яскраво та незвичайно!

Знайомтесь, Франсуа Прост (Francois Prost) – арт-директор, фотограф та графічний дизайнер з Парижа, який весною 2019 року вирішив влаштувати поїздку від Маямі до Лос-Анджелеса. Так зародився проєкт "Джентльменські клуби", у яких можна побачити посеред білого дня, як виглядають стрип-клуби. Деякі з них пустують, а розміщення поблизу траси лише підкреслює самотність споруд. Однак те, що всередині, залишається таємницею, яку охороняють яскраві фото фасадів.

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Джерело всіх фото: instagram.com/francoisprost

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