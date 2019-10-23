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Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт

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Стриптиз-клуби США - фото 1
Стриптиз-клуби США / instagram.com/francoisprost Читайте також:

Французький фотограф відправився у мандрівку Америкою, однак вирішив показати не традиційні вуличні фото чи пейзажі, а стриптиз-клуби при дорозі. Вдень вони виглядають доволі яскраво та незвичайно!

Знайомтесь, Франсуа Прост (Francois Prost) – арт-директор, фотограф та графічний дизайнер з Парижа, який весною 2019 року вирішив влаштувати поїздку від Маямі до Лос-Анджелеса. Так зародився проєкт "Джентльменські клуби", у яких можна побачити посеред білого дня, як виглядають стрип-клуби. Деякі з них пустують, а розміщення поблизу траси лише підкреслює самотність споруд. Однак те, що всередині, залишається таємницею, яку охороняють яскраві фото фасадів.

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Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363230

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363217

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363218

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363219

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363220

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363221

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363222

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363223

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363224

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363225

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363226

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363227

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363228

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363229

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363231

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363232

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363233

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363234

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363235

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363236

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363238

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363237

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363239

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363241

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363240

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363242

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363243

Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт - фото 363244

Джерело всіх фото: instagram.com/francoisprost

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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