На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+)
-
- 91
Близько 30 студентів третього і четвертого курсів Сіднейської школи ветеринарних наук оголилися для календаря, щоб зібрати гроші на благодійність для інституту Black Dog Institute, що є некомерційним об'єктом діагностики, лікування і профілактики розладів настрою.
За словами 23-річної Люсі Фухтер, яка організувала вже не перший раз оголені зйомки, подібний захід став чимось на зразок обряду посвячення і це особливо важливо для майбутніх ветеринарів.
Це цікаво: Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)
"Як майбутні ветеринари і вчені, які вивчають представників фауни, ми входимо в робоче середовище, де рівень самогубств в чотири рази вищий, ніж в середньому по країні. Так що збір коштів подібним способом – це причина, близька нашим серцям", – розповіла організаторка.
Австралійка зізналася, що ранкова зйомка для календаря змусила багатьох студентів понервувати: "Але незабаром всі заспокоїлися і стали більш розслабленими. Деякі з початку навчання мріяли взяти участь у цій благодійній акції. Інші, навпаки, стверджували, що ніколи на таке не наважаться, але в підсумку прийшли".
Читайте також: Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
17:43Новий седан Alpina B3 розігнали до 303 км/год: відео
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
17:25Яких помилок не треба робити після розриву стосунків
-
17:13Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:40Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами на знімку з Конором МакГрегором
-
16:21Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+
-
16:12Створені найдорожчі шоколадні цукерки у світі, які потрапили в Книгу рекордів Гіннеса
-
15:55Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни у графіку потягів
-
15:42Злата Огневич позувала у плащі на голе тіло
-
15:35В Україні стартував опалювальний сезон: карта областей, де ввімкнули тепло
-
15:27Ілон Маск анонсував нову версію "сонячної" черепиці
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:55Скільки разів треба їсти для красивої фігури
-
14:40Меган Маркл знову порушила королівські правила і вкрала серця фанатів (відео)
-
14:24Toyota презентувала в Токіо літаючу мітлу
-
13:56Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+)
-
13:44Селена Гомес підкорила мережу прем'єрою двох кліпів: вона знову співає про Бібера
-
13:35Чого найбільше бракує Україні зараз: результати опитування серед українців
-
13:13Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
12:37Зваблива Настя Каменських показала, як розважається біля океану (фото)
-
12:29Туристи назвали найсексуальніші міста світу
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
13:45Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті
-
12:00Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
16:41Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
-
15:22В Україні змінили правила видачі водійських прав
-
12:09Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін