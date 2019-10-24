Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+)

Близько 30 студентів третього і четвертого курсів Сіднейської школи ветеринарних наук оголилися для календаря, щоб зібрати гроші на благодійність для інституту Black Dog Institute, що є некомерційним об'єктом діагностики, лікування і профілактики розладів настрою.

За словами 23-річної Люсі Фухтер, яка організувала вже не перший раз оголені зйомки, подібний захід став чимось на зразок обряду посвячення і це особливо важливо для майбутніх ветеринарів.

Це цікаво: Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)

"Як майбутні ветеринари і вчені, які вивчають представників фауни, ми входимо в робоче середовище, де рівень самогубств в чотири рази вищий, ніж в середньому по країні. Так що збір коштів подібним способом – це причина, близька нашим серцям", – розповіла організаторка.

Австралійка зізналася, що ранкова зйомка для календаря змусила багатьох студентів понервувати: "Але незабаром всі заспокоїлися і стали більш розслабленими. Деякі з початку навчання мріяли взяти участь у цій благодійній акції. Інші, навпаки, стверджували, що ніколи на таке не наважаться, але в підсумку прийшли".

Читайте також: Повільний секс: як і навіщо ним займатися