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Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+)

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Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+) - фото 1

Близько 30 студентів третього і четвертого курсів Сіднейської школи ветеринарних наук оголилися для календаря, щоб зібрати гроші на благодійність для інституту Black Dog Institute, що є некомерційним об'єктом діагностики, лікування і профілактики розладів настрою.

За словами 23-річної Люсі Фухтер, яка організувала вже не перший раз оголені зйомки, подібний захід став чимось на зразок обряду посвячення і це особливо важливо для майбутніх ветеринарів.

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Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+) - фото 363549

"Як майбутні ветеринари і вчені, які вивчають представників фауни, ми входимо в робоче середовище, де рівень самогубств в чотири рази вищий, ніж в середньому по країні. Так що збір коштів подібним способом – це причина, близька нашим серцям", – розповіла організаторка.

Австралійка зізналася, що ранкова зйомка для календаря змусила багатьох студентів понервувати: "Але незабаром всі заспокоїлися і стали більш розслабленими. Деякі з початку навчання мріяли взяти участь у цій благодійній акції. Інші, навпаки, стверджували, що ніколи на таке не наважаться, але в підсумку прийшли".

Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+) - фото 363547

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Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+) - фото 363551

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Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+) - фото 363553

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Джерело: thesun
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