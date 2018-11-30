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Жінка шеф-кухар у США вперше отримає три зірки Мішлена

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Мішлен рекомендує! - фото 1
Мішлен рекомендує!

Зазначимо, що поки лише четверо жінок отримали "три зірки" Мішлена. Ними є шеф-кухарі в Іспанії, Франції, Італії та Великобританії.

Домінік Крен – перша жінка у Сполучених Штатах, котра отримає три "зірки" від "Червоного путівника". Ресторан Atelier Crenn американки французького походження відкрився у Сан-Франциско у 2011 році.

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А ось і сама Домінік Крен - фото 292468
А ось і сама Домінік Крен

І хоч в Atelier Crenn є лише вісім столиків, дегустаційне меню (маленькі порції страв на вибір шеф-кухаря) обійдуться гостям у 335 доларів США.

Так відсвяткували нагороду - фото 292469
Так відсвяткували нагороду

Знаменитий гід описав кухню авторського ресторану як "чудовий баланс витонченості, майстерності, техніки та смаку".

Одна з вишуканих страв Домінік Крен - фото 292470
Одна з вишуканих страв Домінік Крен

Домінік Крен – п'ята жінка у світі, якій "Мішлен" присвоїв три "зірки". До неї нагородили Карме Рускайеду з Іспанії, Анн-Софі Пік з Франції, Надю Сантіні з Італії та Клер Сміт з Великобританії.

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Джерело: Reuters
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