Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Жінка просто хотіла заправити Tesla: епічне відео

  • 75
Власниця намагалася заправити свою Tesla - фото 1
Власниця намагалася заправити свою Tesla / electrive

На YouTube-каналі xyperox з'явилося відео з власницею Tesla Model S P100D, яка намагалася заправити електрокар на звичайній АЗС.

Жінка кілька разів хотіла вставити пістолет, поки їй на допомогу не прийшов водій сусідньої машини.

І ще: Новий Mercedes-Benz CLA дебютує у Лас-Вегасі

Власниця Tesla спочатку шукала горловину паливного бака, навіть випадково відчинила багажник, коли натиснула одну з кнопок у салоні. Потім почала комусь телефонувати. У цей момент до автівки підійшов водій машини, з якої велася зйомка, і пояснив, що Tesla – електрокар.

Електричний Tesla Model S P100D обладнана двома електродвигунами сумарною потужністю 773 к.с. і 967 Нм моменту. З місця до "сотні" авто розганяється за 3,1 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначні 250 кілометрів на годину.

Читайте також: Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1070
Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
  • 14 грудня, 19:41
  • 3844
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 908466
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл