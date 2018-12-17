Жінка просто хотіла заправити Tesla: епічне відео

На YouTube-каналі xyperox з'явилося відео з власницею Tesla Model S P100D, яка намагалася заправити електрокар на звичайній АЗС.

Жінка кілька разів хотіла вставити пістолет, поки їй на допомогу не прийшов водій сусідньої машини.

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Власниця Tesla спочатку шукала горловину паливного бака, навіть випадково відчинила багажник, коли натиснула одну з кнопок у салоні. Потім почала комусь телефонувати. У цей момент до автівки підійшов водій машини, з якої велася зйомка, і пояснив, що Tesla – електрокар.

Електричний Tesla Model S P100D обладнана двома електродвигунами сумарною потужністю 773 к.с. і 967 Нм моменту. З місця до "сотні" авто розганяється за 3,1 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначні 250 кілометрів на годину.

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