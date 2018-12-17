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Новий Mercedes-Benz CLA дебютує у Лас-Вегасі

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Новинку від Mercedes покажуть у наступному році - фото 1
Новинку від Mercedes покажуть у наступному році / Rod-nik.com

Компанія Mercedes-Benz анонсувала прем'єру нового CLA на виставці CES, яка пройде у Лас-Вегасі з 8 по 11 січня 2019 року. Також виробник показав перше зображення чехирьохдверного купе.

Про новий Mercedes-Benz CLA інформації поки мало.

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Компанія повідомляє, що модель стане емоційною і "розумною" в класі. Вона отримає оновлену версію інформаційно-розважального комплексу MBUX з функцією Interior Assistant, здатною розпізнавати наміри водія на основі рухів, навігацію з доповненою реальністю та віртуального фітнес-тренера.

Mercedes-Benz CLA покажуть на виставці CES - фото 295653
Mercedes-Benz CLA покажуть на виставці CES

За даними Autocar, особливостями нового CLA стануть більш загострена передня частина кузова, ще сильніше нахилене лобове скло, завалена лінія даху, вузька лінія скління, двері без рамок. Дизайн моделі буде виконаний відповідно до концепції "чуттєвої чистоти", з великою кількістю гладких, простих поверхонь.

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Джерело: Motor
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