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Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал

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Як налаштувани дзеркала заднього виду - фото 1
Як налаштувани дзеркала заднього виду / driving-tests

Експерт перерахував помилки, які водії допускають при регулюванні автомобільних дзеркал.

Найчастішою помилкою є регулювання дзеркал до регулювання сидіння. Навіть правильне регулювання дзеркал зводиться нанівець зміною положення сидіння. В результаті огляд не може забезпечити безпеку дорожнього руху.

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Не всім автомобілістам відомо нехай негласне, але все ж правило: у правильно відрегульованих зовнішніх дзеркалах має бути видно край крила машини.

Має бути видно край крила машини і горизонт чітко в середині - фото 295452
Має бути видно край крила машини і горизонт чітко в середині

Багато ж встановлюють дзеркала так, що бачать або ручку передніх дверей, або взагалі не бачать своє авто. І те й інше підвищує ймовірність дорожньо-транспортні пригоди.

Орієнтуватися при регулюванні бічних дзеркал слід не тільки на саму машину, але і на горизонт. Йому слід бути точно в середині дзеркала. У салонному ж дзеркалі водій повинен бачити не обличчя пасажирів ззаду, а отвір заднього скла.

Тимчасово відійти від цих налаштувань можна при парковці в обмеженому просторі заднім ходом. У таких випадках дзеркала варто трохи опустити вниз, щоб бачити свої і чужі колеса і інші розташовані низько об'єкти.

Водій повинен бачити отвір заднього скла - фото 295451
Водій повинен бачити отвір заднього скла

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Джерело: avtovzglyad
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