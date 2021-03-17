Жінка позбулася гігантських сідниць, прибравши з тіла силікон: фото ДО і ПІСЛЯ

Американка з пишними сідницями вирішила позбутися філерів. Тож 37-річна Кортні Барнс зменшила розмір своїх 150-сантиметрових стегон і похвалилася результатом.

Раніше Кортні Барнс збільшувала стегна нелегальними ін'єкціями силікону і ділилася результатами в Instagram. Проте, за інформацією Національної служби охорони здоров'я Великобританії, ця процедура небезпечна, позаяк речовина здатна переміщатися в інші частини тіла, що може привести до смертельних побічних ефектів. І у жінки виникли проблем зі здоров'ям.

І ще: Пенелопа Крус кардинально змінила імідж (фото)

"Зробила близько десятка операцій з видалення силікону з сідниць. Раніше я могла заробляти в соцмережах багато грошей завдяки своїй зовнішності, але тепер мені це нецікаво", – зізналася Барнс.

Американка опублікувала кадр, на якому показала свої стегна до і після операції – вони зменшилися в обхваті зі 150 до 120 сантиметрів. Підписники оцінили новий зовнішній вигляд жінки, зазначивши у коментарях, що тепер набагато краще.

Читайте також: Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+