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Жінка позбулася гігантських сідниць, прибравши з тіла силікон: фото ДО і ПІСЛЯ
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Американка з пишними сідницями вирішила позбутися філерів. Тож 37-річна Кортні Барнс зменшила розмір своїх 150-сантиметрових стегон і похвалилася результатом.
Раніше Кортні Барнс збільшувала стегна нелегальними ін'єкціями силікону і ділилася результатами в Instagram. Проте, за інформацією Національної служби охорони здоров'я Великобританії, ця процедура небезпечна, позаяк речовина здатна переміщатися в інші частини тіла, що може привести до смертельних побічних ефектів. І у жінки виникли проблем зі здоров'ям.
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"Зробила близько десятка операцій з видалення силікону з сідниць. Раніше я могла заробляти в соцмережах багато грошей завдяки своїй зовнішності, але тепер мені це нецікаво", – зізналася Барнс.
Американка опублікувала кадр, на якому показала свої стегна до і після операції – вони зменшилися в обхваті зі 150 до 120 сантиметрів. Підписники оцінили новий зовнішній вигляд жінки, зазначивши у коментарях, що тепер набагато краще.
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