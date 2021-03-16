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Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Аргентинська танцівниця і модель Джорджина Родрігес не тільки відома персона у світі Високої Моди. Чарівна латиноамериканка у цивільному шлюбі з красунчиком і топовим футболістом 21 століття Кріштіану Роналду. Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.

Джорджина народилася у 1994 році під знаком зодіаку Водолій. У ЗМІ є багато інформації, що знаменитість з'явилася на світ в іспанському містечку Хака провінції Веска, яка розташована недалеко від національного парку Піренеї. Але це не так. В інтерв'ю іспанській газеті XLSemanal Родрігес зізналася, що її родина Буенос-Айрес. Ким була красуня до популярності читайте далі, на Радіо MAXIMUM.

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Батьки Родрігес розлучилися і батько поїхав до себе на батьківщину, а мама в Італію. Джорджина разом зі своєю старшою сестрою залишилася одна. У той період свого життя, юна латиноамериканка вже займалася танцями, не потребувала в грошах і була самостійною. Бажання молодої танцівниці займатися балетом зазнало фіаско. Навчання в Мадриді виливалося для Джорджіни в круглу суму і навіть підробіток офіціанткою, допомога батьків не могли покрити всі витрати на навчання.

Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451764
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451766
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451765

Першим модельним агентством фотомоделі стає міжнародне агентство Elite models, що базуються в Нью-Йорку, куди дівчина надіслала своє портфоліо. Біографія маловідомої, хоч і привабливої (зріст 165 см, вага 54 кг) танцівниці залишилася б невідомою, якби не кардинальні зміни, що відбулися в особистому житті. Після початку стосунків з Кріштіану Джорджина Родрігес уклала контракт з модельним агентством UNO Models, а також замовила портфоліо у популярного іспанського фотографа Хав'єра Лопеса. Перші професійні знімки зірка розмістила на сторінці в інстаграмі.

Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451767
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451768

Одного разу, за зізнанням Джорджіни, смаглява красуня захотіла працювати в розкоші і вирушила в Бристоль. Тут 4 місяці працювала гувернанткою і вивчала англійську. Знання міжнародної мови допомогло влаштуватися в Іспанії в салон модного бутика Gucci.

Коли в мережі з'явилися спільні фото Кріштіану і Джорджіни всі були шоковані. Дівчина на той момент не була ні моделлю, ні актрисою, ні співачкою. Саме таких дівчат звикли бачити поруч з футболістом. Джорджина до знайомства з ним була звичайним продавцем в магазині одягу відомого торгового дому.

Фото Джорджини Родрігес 18+

Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451770
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451771
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451772
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451773
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451774
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451775
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451776
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+ - фото 451769

Зараз Джорджина на піку популярності. Шанувальники з усього світу створюють фан-сторінки моделі, де слідом за Родрігес викладають її фото в купальниках і розкішне вбрання. До речі, сама дівчина Кріштіану Роналду не соромиться позувати і без макіяжу. Колишня танцівниця з задоволенням ділиться відео своїх тренувань і виконання тверку. Часто знаменитість демонструє фоловерам свої сідниці.

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