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Жінка помстилась коханому оригінальним сніданком: кумедне відео

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Ідея помсти чоловікові - фото 1
Ідея помсти чоловікові

Ображена дівчина вигадала спосіб, як помститись чоловікові, і це справжній лайфхак. Здається, саме так виглядає дуже висока кухня.

Користувачка TikTok Саліма Дханджі показала на відео, що помста справді може бути стравою. Виявилось, що коханий її добряче роздратував, тож вона знайшла спосіб, як змусити його шкодувати. І поки інший тіктокер викручує лампочки та вимикає світло, щоб помиритись з дружиною, то ця дівчина випробовує справді високу кухню.

"Так я готую сніданок для чоловіка після того, як він мене вибісив", – зазначила Саліма, під відео, яке неможливо дивитись без здивування і сміху. Річ у тому, що дівчина приготувала максимально крихітну яєчню і подала її на великій тарілці, посипавши збоку перцем. Зважаючи на радісний вираз обличчя, чоловік не одразу зрозумів, що відбувається. За короткий час ролик став вірусним, а коментатори вирішили запам'ятати такий лайфхак для помсти.

@slymeed

##bonappetit ##eggs ##marriedlife ##husbandwife ##humor

♬ original sound - BeLLe-H93

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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