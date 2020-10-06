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Чоловік для примирення з дружиною відкручував лампочки і перекривав воду: як це працює

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Чоловік для примирення з дружиною відкручував лампочки і перекривав воду: як це працює - фото 1

Незвичайний спосіб помиритися з дружиною придумав користувач TikTok. За словами чоловіка, ображена партнерка перестала з ним розмовляти. Саме тому він вирішив створити сприятливі умови для вирішення назрілого конфлікту.

Блогер переставив батарейки у пульті від телевізора, поклав сковорідки на високі полки на кухні, трохи відкрутив лампочки і перекрив воду в унітазі. Крім цього, він вимкнув Wi-Fi, зменшив потужність на кавомашині і поміняв налаштування на телефоні. Все це для того, щоб дружина звернулася до нього за допомогою.

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Проте не всі підписники юзера оцінили задум кмітливого юнака. Дехто навіть почав його критикувати. "Моя колишня була настільки впертою, що купила б новий телевізор, унітаз і сковорідки, аби й далі не розмовляти", – написав у коментарі один з користувачів. "Цікаво, а що у відповідь перекриє і відкрутить вона? Я б на твоєму місці перестав їсти вдома", – зіронізував другий коментатор.

@trip_uhl_d

I have a plan. Thanks @maxwellfamilyofficial for the inspiration.

♬ Mission Impossible (Main Theme) - Favorite Movie Songs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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