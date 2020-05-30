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Жінка показала свій сніданок і шокувала мережу (фото)

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Дуже ситний сніданок вразив Twitter - фото 1
Дуже ситний сніданок вразив Twitter

У мережі люди часто діляться майже всім, що трапляється у їхньому житті. Ця жінка вирішила показати свій сніданок, але навряд чи очікувала на таку хвилю засудження.

На сторінці у Twitter під назвою Rate My Plate часто публікують фото їжі, адже вона для цього і створена. Тут можна знайти і круті страви, і доволі дивні. Не виключенням стала світлина сніданку жінки на ім'я Джессіка М. Щоправда, замість захвату допис зібрав справжній шквал обговорень. Більшість коментаторів вважають, що така трапеза - поза законом.

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Що ж на її тарілці? На перший погляд все доволі просто: яєчна, смажені сосиски, тушкована квасоля, зелений горошок, шматок м'яча, а також картопляні оладки.

Користувачі ж зазначили, що такий варіант британського сніданку можна вважати кримінальним через поєднання горошку та квасолі. Та й взагалі чимало коментаторів зійшлись на думці, що такий сніданок одразу поєднує всі прийоми їжі і навряд чи комусь таки вдасться за один раз це все з'їсти та почуватись добре.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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