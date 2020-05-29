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Коронавірус Карантин

Спочатку годував, а потім змушував худнути: як британець ставив експерименти на сусідах

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Спочатку чоловік оплачував мешканцям фіш-енд-чіпс щоп'ятниці - фото 1
Спочатку чоловік оплачував мешканцям фіш-енд-чіпс щоп'ятниці

На карантині кожен розважається як може, і це доводить історія нашого нового героя. У селі Денчворт у Великобританії анонімний заможний мешканець проводить незвичайні акції. І вони вражають!

Два місяці тому він оголосив, що для підтримки бадьорості духу щоп'ятниці буде платити за вечерю фіш-енд-чіпс для будь-якого зі 170 жителів села. Страви готували кухарі з місцевого пабу XVII століття.

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Тепер же анонімний благодійник пропонує 100 фунтів стерлінгів тому, хто за два місяці втратить 10% своєї ваги. Ми боїмося загадувати, що ж буде далі.

За даними видання The Daily Telegraph, таким чином таємний благодійник намагається допомогти населенню позбавитися від зайвої ваги, в тому числі для того, щоб ожиріння не створювало зайве навантаження на організм у разі інфікування коронавірусом. Однак поки в селі не було зареєстровано жодного випадку Covid-19.

Благодійник вирішив потурбуватися про односельчан - фото 406910
Благодійник вирішив потурбуватися про односельчан

За даними британської служби охорони здоров'я (NHS), дві третини британців за час локдауна додали у вазі. У дослідженні NHS йдеться, що люди з діабетом другого типу (ожиріння є одним з основних факторів ризику розвитку цієї хвороби) у два рази частіше вмирають від коронавірусу, ніж ті, у кого його не було.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, за даними видання, вилікувавшись від Covid-19, пообіцяв скинути вагу і привести до ладу вагу нації. Наразі близько 29% дорослих в Англії мають діагноз "ожиріння". Це один з найвищих показників в Європі.

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