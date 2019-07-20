Жінка подумала, що вона – багаж, і стала зіркою мережі: кумедне відео

Досвідчених мандрівників не здивуєш ані аеропортом, ані стрічкою для багажу. Втім, що робити тим, хто подорожує вперше? Саме про одного з таких персонажів ми розповімо далі, адже ця панянка зуміла розвеселити мережу своїм чудернацьким вчинком.

Кумедний і вельми епічний випадок стався в аеропорту Стамбула. Пасажирка зуміла не лише неабияк здивувати тих, хто був поруч із нею, а й добряче так їх насмішити.

І ще: Чоловік оригінально провчив неохайного курця і став зіркою мережі

Виявилося, що жінка вперше зібралася мандрувати літаком. Опинившись в аеропорту, вона не зовсім зрозуміла, як там усе влаштовано. Панянка зареєструвалася на рейс і, побачивши позаду стійки реєстрації конвеєрну стрічку, якою їхав багаж, вирішила, що вона призначена не лише для валіз, а й для людей. Що відбулося далі – дивіться!

Just when I think I’ve seen all the various symptoms of ‘Airport Brain’ some passengers seem to suffer from when flying...this was at New Istanbul Airport...pic.twitter.com/dzwDiOj4yf — Alex Macheras (@AlexInAir) July 12, 2019

Маємо надію, що вам ніколи не спадало на думку зробити щось подібне ;)

Читайте також: Американець влаштовує вечірку у Бермудському трикутнику