Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Чоловік оригінально провчив неохайного курця і став зіркою мережі

  • 73
Оригінальна помста курцеві - фото 1
Оригінальна помста курцеві / pexels

Користувач платформи Reddit під ніком KushNcollardGreenz розповів, як помстився сусідові-курцеві. Юзери підтримали такий витончений спосіб навчити людину охайності.

Чоловік розповів, що після півторамісячної відпустки він знайшов на своїй клумбі 47 недопалків. Через те, що єдиним курцем був сусід, юзер відправився до нього і ввічливо попросив прибрати сміття. На що, за його словами, сусід сказав "відвалити" і грюкнув дверима перед носом.

І ще: Уболівальників з усього світі шокувала нереальна траєкторія м'яча: відеофакт

Чоловік провчив неохайного сусіда-курця - фото 341716
Чоловік провчив неохайного сусіда-курця

Чоловік сам виколупував недопалки з бруду, повзаючи на колінах. Після цього він почав відправляти їх сусідові поштою з запискою "Не будь ослом, збери своє сміття". Після 26 посилки до користувача прийшла дружина сусіда вибачитися за поведінку чоловіка.

KushNcollardGreenz зазначив, що у чоловіка не вистачило мужності, щоб вибачитися особисто. Багато користувачів мережі підтримали "епічну помсту" і засудили вчинок дружини сусіда.

Читайте також: Американець влаштовує вечірку у Бермудському трикутнику

Джерело: reddit
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2219
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 631
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1617401
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл