Чоловік оригінально провчив неохайного курця і став зіркою мережі

Користувач платформи Reddit під ніком KushNcollardGreenz розповів, як помстився сусідові-курцеві. Юзери підтримали такий витончений спосіб навчити людину охайності.

Чоловік розповів, що після півторамісячної відпустки він знайшов на своїй клумбі 47 недопалків. Через те, що єдиним курцем був сусід, юзер відправився до нього і ввічливо попросив прибрати сміття. На що, за його словами, сусід сказав "відвалити" і грюкнув дверима перед носом.

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Чоловік провчив неохайного сусіда-курця

Чоловік сам виколупував недопалки з бруду, повзаючи на колінах. Після цього він почав відправляти їх сусідові поштою з запискою "Не будь ослом, збери своє сміття". Після 26 посилки до користувача прийшла дружина сусіда вибачитися за поведінку чоловіка.

KushNcollardGreenz зазначив, що у чоловіка не вистачило мужності, щоб вибачитися особисто. Багато користувачів мережі підтримали "епічну помсту" і засудили вчинок дружини сусіда.

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