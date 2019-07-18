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Американець влаштовує вечірку у Бермудському трикутнику

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Бермудський трикутник - фото 1
Бермудський трикутник / techexplorist

Американець організував у Facebook зустріч під назвою "Штурмуємо Бермудський трикутник, йому не проковтнути нас усіх". Хлопець зібрався влаштувати вечірку на краю "містичної зони".

Житель Маямі Ентоні Домінік Карновейл створив в соцмережі зустріч, щоб зібрати всіх охочих "влаштувати набіг на Зону 51". Ця подія має уже навіть конкретну дату (20 вересня) і породила чимало мемів у мережі.

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Американець влаштовує вечірку у Бермудському трикутнику - фото 341671

Зараз Карновейл хоче влаштувати пляжну вечірку на краю Бермудського трикутника. Він повідомив, що для неї "відвідувачам слід одягнутися як персонажі мультика про Губку Боба або як пірати, а також організувати "травичку", пиво і віск". На цей момент 18 тисяч користувачів мережі повідомили, що відвідають таку зустрів, а 24 тисячі – зацікавлені нею.

Чоловік обіцяє забезпечити човни і акваланги, при цьому не маючи на це грошей. На вечірку йому знадобиться 75 тисяч доларів. Хлопець уже організував збір коштів в мережі, але поки надійшло одне пожертвування на п'ять доларів.

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