Жінка під час інтерв'ю в Zoom забула прибрати з полиці секс-іграшку

Під час розмови на каналі BBC учасниця Іветта Амос вийшла на зв'язок у Zoom, забувши забрати з полиці секс-іграшку. І у момент, поки жінка детально розповідала про проблеми безробіття під час пандемії, інші гості онлайн-конференції розглядали інтимну деталь.

Так, на відео можна помітити, що рожева секс-іграшка стоїть на верхній полиці за спиною у Іветти серед книг і сімейних настільних ігор. Найімовірніше, жінка просто забула її заховати.

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Глядачі по-різному поставилися до ситуації. Хтось порадив дівчині відповідальніше підходити до справ. Інші користувачі посміялися від душі і відзначили, що Іветт "зробила їхній вечір". А деякі припустили, що над героїнею ролика просто пожартували друзі, поставивши секс-іграшку на полицю перед інтерв'ю.

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