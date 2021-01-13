Хакер зламав чоловічі пояси вірності і вимагав у жертв викуп за розблокування пенісів

Користувачі "розумного" пояса вірності Cellmate поскаржилися на хакерську атаку. Зловмисник заблокував механізми їхніх гаджетів і зажадав викуп за розблокування пенісів.

"Твій член тепер мій" – таке повідомлення побачив у месенджері один з користувачів уразливого пристрою. За словами одного з жертв, який представився Робертом, у нього хакер зажадав за розблокування 0,02 біткойна (на той момент це було приблизно 750 доларів). Таку ж вимогу зломщик висунув і декільком іншим чоловікам. Роберту, наприклад, пощастило: під час блокування гаджет був знятий.

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Модель Cellmate виробляє китайська компанія Qiui, її менеджери запевняють, що це перший "розумний" гаджет такого роду. За задумом один користувач надягає пристрій на пеніс, а потім передає вибраній людині доступ до управління його механізмами через смартфон, тобто останній може дистанційно відкривати і закривати замок за своїм бажанням.

Цим "другим" і вдалося стати хакеру. Зломщик скористався API, який розробники залишили у відкритому доступі і не захистили паролем. На вразливість звернули увагу ще в минулому жовтні, припустивши, що незабаром який-небудь зломщик зможе закривати механізми гаджета, "намертво" блокуючи пеніс жертви.

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