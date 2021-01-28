У Cyberpunk 2077 попросили гравців не займатися сексом з персонажем Кіану Рівза

Команда CD Projekt Red звернулася до гравців Cyberpunk 2077 з проханням про припинення сексуальних контактів з персонажем Кіану Рівза – Джонні Сільверхендом. Це стало можливо завдяки фанатському моду, який був оперативно вилучений після скарг з боку студії.

Отак взяли й позбавили мільйони фанаток по всьому світу мрії.

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"Що стосується придуманих нами персонажів, загалом ми дозволяємо вам міняти гру за своїм бажанням і просто отримувати від неї задоволення. Але говорячи про реальних людей, які взяли участь у проєкті, ми переконливо просимо вас утриматися від будь-яких ситуацій з використанням їх моделей, які можуть бути витлумачені як образливі, якщо ви не отримували їх дозволу на це", – повідомив представник CD Projekt Red.

При цьому у Рівза-Сільверхенда все одно є секс-сцена у грі. Правда, вона показана з його точки зору.

Нагадаємо, реліз Cyberpunk 2077 відбувся у грудні минулого року. CDPR відразу ж зіткнулася з величезною кількістю критики через якість гри, яка виявилася нижчою заявленої та не виправдала очікувань користувачів.

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