Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

У Cyberpunk 2077 попросили гравців не займатися сексом з персонажем Кіану Рівза

  • 34
Творці гри Cyberpunk 2077 закликають не ображати персонажів - фото 1
Творці гри Cyberpunk 2077 закликають не ображати персонажів

Команда CD Projekt Red звернулася до гравців Cyberpunk 2077 з проханням про припинення сексуальних контактів з персонажем Кіану Рівза – Джонні Сільверхендом. Це стало можливо завдяки фанатському моду, який був оперативно вилучений після скарг з боку студії.

Отак взяли й позбавили мільйони фанаток по всьому світу мрії.

Це цікаво: Якби Борат був героєм Cyberpunk 2077: кумедне відео

"Що стосується придуманих нами персонажів, загалом ми дозволяємо вам міняти гру за своїм бажанням і просто отримувати від неї задоволення. Але говорячи про реальних людей, які взяли участь у проєкті, ми переконливо просимо вас утриматися від будь-яких ситуацій з використанням їх моделей, які можуть бути витлумачені як образливі, якщо ви не отримували їх дозволу на це", – повідомив представник CD Projekt Red.

У Cyberpunk 2077 попросили гравців не займатися сексом з персонажем Кіану Рівза - фото 445303

При цьому у Рівза-Сільверхенда все одно є секс-сцена у грі. Правда, вона показана з його точки зору.

Нагадаємо, реліз Cyberpunk 2077 відбувся у грудні минулого року. CDPR відразу ж зіткнулася з величезною кількістю критики через якість гри, яка виявилася нижчою заявленої та не виправдала очікувань користувачів.

Читайте також: Творець Cyberpunk 2077 вибачився за провальний вихід гри на PS4 і Xbox One

Джерело: PC Gamer
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 942
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2696
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2784486
Загрузка...
Новини