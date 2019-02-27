Жінка не стримала сліз, спостерігаючи за поведінкою собаки, якого прихистила

Песик з притулку розчулив мережу своєю поведінкою із новою хазяйкою. Дивіться відео, від якого неможливо стримати сльози!

Пес Коллінз пережив багато болю. Одного разу його підібрала організація з порятунку тварин. Через кілька місяців у притулку для тварин з'явилася жінка на ім'я Джулія, готова усиновити собаку. Як тільки вона побачила милого маленького Коллінза, вона не змогла встояти перед його чарівністю: подивіться у ці оченята!

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Джулія забрала цуценя з притулку. Як тільки Джулія показала Коллінзу всю свою ніжність і турботу, він відразу ж відчув полегшення і радість. Тепер він міг їй довіряти. У відео нижче ви можете побачити, яким чином Коллінз вирішив висловити подяку, сказати "спасибі" своїй новій власниці:

Спостерігаючи за поведінкою Коллінза, Джулія не змогла стримати сліз. Це стало початком їхньої дружби, яка, ми сподіваємося, триватиме дуже довго.

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