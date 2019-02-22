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Коли хочеш навчити собаку плавати, але щось йде не так: відео

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Собака вирішив проігнорувати заняття з плавання - фото 1
Собака вирішив проігнорувати заняття з плавання

У мережі не можуть відірвати погляд від спокійного собаки, який відпочиває у басейні, не плаваючи. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком RiCriostoir поділився кумедним записом з собакою, який у рятувальному жилеті спокійно лежить у басейні, навіть не намагаючись плавати. За короткий час допис зібрав понад 98 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів.

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"Цей хлопчик повинен бути навчитись плавати. Він вирішив, що триматись на воді достатньо", – відзначив автор. Щоправда, в коментарях трохи його присоромили, мовляв, це не курси з плавання для домашніх улюбленців, а спеціальна терапія для тварин у віці, які страждають від артриту.

This guy was supposed to learn how to swim. He decided floating was good enough. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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