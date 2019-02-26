Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Ваш кіт схожий на вас: пояснення вчених

  • 139
Придивіться до свого кота, адже він може копіювати вас - фото 1
Придивіться до свого кота, адже він може копіювати вас

Раніше вважалося, що схожість можна спостерігати лише між собакою та людиною, однак, мабуть, кішки теж чуйно реагують на настрій, а також поведінку свого господаря. Як же науковці дійшли до такого висновку?

Експерти з Університету Лінкольна досліджували 3,3 тисячі власників кішок, а також їхніх вихованців. Їх цікавили певні аспекти поведінки, зокрема, наявність агресії. На думку фахівців, вони знайшли переконливий зв'язок між особливостями характеру пухнастиків і поведінкою їхніх господарів.

І ще: Коли хочеш навчити собаку плавати, але щось йде не так: відео

Так, учені з'ясували, що підвищена дратівливість господаря пов'язана з "поведінковими проблемами" представників сімейства котячих. У цьому випадку домашні вихованці стають більш агресивними, тривожними або й зовсім боязкими.

Поведінка господарів неабияк впливає на котів - фото 310269
Поведінка господарів неабияк впливає на котів

Якщо господарі демонструють схильність до дратівливості, то кішки не лише стають нервовими, а й набирають зайвого. Якщо ж людина поводиться спокійно і не виявляє ознак агресії, то її вихованець не мав схильності до повноти, а також не поводився агресивно.

Читайте також: До і після: кіт на дієті підкорив мережу

Джерело: PLOS
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 932
Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
  • 24 лютого, 17:25
  • 784
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1257943
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука