Ваш кіт схожий на вас: пояснення вчених

Придивіться до свого кота, адже він може копіювати вас

Раніше вважалося, що схожість можна спостерігати лише між собакою та людиною, однак, мабуть, кішки теж чуйно реагують на настрій, а також поведінку свого господаря. Як же науковці дійшли до такого висновку?

Експерти з Університету Лінкольна досліджували 3,3 тисячі власників кішок, а також їхніх вихованців. Їх цікавили певні аспекти поведінки, зокрема, наявність агресії. На думку фахівців, вони знайшли переконливий зв'язок між особливостями характеру пухнастиків і поведінкою їхніх господарів.

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Так, учені з'ясували, що підвищена дратівливість господаря пов'язана з "поведінковими проблемами" представників сімейства котячих. У цьому випадку домашні вихованці стають більш агресивними, тривожними або й зовсім боязкими.

Поведінка господарів неабияк впливає на котів

Якщо господарі демонструють схильність до дратівливості, то кішки не лише стають нервовими, а й набирають зайвого. Якщо ж людина поводиться спокійно і не виявляє ознак агресії, то її вихованець не мав схильності до повноти, а також не поводився агресивно.

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