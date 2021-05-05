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Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт

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Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт - фото 1

Бізнесвумен з США Рубіа Даніелс купила по акції 3 будинки в Італії по 33 гривні. Вигідну пропозицію їй зробила місцева влада, яка активно шукає нових людей, щоб відновити нерухомість і пожвавити провінцію. І ось скільки жінка витратила на ремонт помешкання.

Рубіа Даніелс народилася в Каліфорнії, але прекрасно розмовляє італійською. Вона завжди мріяла пожити в Італії, тому не могла пройти повз оголошення про продаж у маленькому містечку Муссомелі на Сицилії продають будинки за один євро, пише The Sun. Недовго думаючи, Рубіа купила нерухомість і оформила угоду в 2019 році. Вона не стала розмінюватися на дрібниці і взяла відразу три будинки за копійки: собі і своїм дітям.

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Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт - фото 458129

Майже даром будинки у невеликих містечках Італії віддають з 2018 року. Але вони, як правило, дуже старі, і влада забороняє покупцям в них жити, поки котеджі не будуть відремонтовані – в цьому і є підступ. Рубіа дізналася всі нюанси заздалегідь і до початку робіт ні краплі не шкодувала, що купила три будинки за три євро. Вона приїхала в Муссомелі, в якому живе 10 тисяч осіб, і закохалася в місто.

Насправді я розуміла, на що йду. Я знала, що якщо купую будинок за один євро, то мені доведеться його ремонтувати. Влада Італії намагається відродити місто, тому продають житло за копійки, – зізналася жінка.

Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт - фото 458125

Рубіа не стала порушувати умови угоди і взялася за ремонт. Через два роки, у 2021-му, вона у скільки їй насправді обійшовся дешевий будиночок:

  • Застава – 5 тисяч євро (якби Рубіа не почала ремонт протягом трьох років з моменту покупки нерухомості, сума б згоріла);
  • 12 тисяч євро пішли на покупку будматеріалів і оплату праці робітників.

Округливши витрати, Рубіа дізналася, що повна вартість ремонту складе близько 20 тисяч євро. Таким чином, у три будинки їй доведеться вкласти близько 60 тисяч євро.

Для тих, хто хоче піти тим самим шляхом, у Рубії є кілька порад. По-перше, будьте готові, що ваш будиночок буде далеко від великих туристичних міст. По-друге, приготуйтеся викласти за нього кругленьку суму. А по-третє, поспішайте, бо на безкоштовні котеджі в Італії мають величезний попит.

Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт - фото 458126
Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт - фото 458127
Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт - фото 458128

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