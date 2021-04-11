Мальта буде виплачувати мандрівникам по 200 євро за перебування у країні

Влада Мальти має намір цього літа виплачувати до 200 євро іноземним туристам, які проведуть в країні хоча б три дні. У 2020 році туристичний потік впав більше, ніж на 80%.

Міністр туризму Мальти Клейтон Бартоло представив план, згідно з яким більшість коронавірусних обмежень на Мальті скасують до 1 червня, і туристи, які забронюють готелі на літо, отримають бонусні виплати, пише Reuters.

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Так, мандрівники, які забронювали номер у п'ятизірковому готелі отримають по 200 євро, у чотиризірковому – по 150, а за бронь в тризірковому готелі – по 100 євро. Виплати збільшать на 10%, якщо гість зупиниться на острові Гоцо – в трьох кілометрах на північ від Мальти.

Схема спрямована на те, щоб готелі Мальти виявилися в дуже конкурентоспроможному становищі в міру відновлення міжнародного туризму, – пояснив міністр.

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