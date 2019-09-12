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Жінка-кішка: сексуальна Емілі Ратажковскі показала новий тренд
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Популярна модель Емілі Ратажковскі похизувалась тендітною фігурою у новому тренді цього сезону. Справжня жінка-кішка!
28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 мільйони підписників. Там красуня ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та звичайних буднів, а також полюбляє публікувати пікантні фото.
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Нещодавно зірка похизувалась ефектною фігурою у чорному обтислому комбінезоні без бюстгальтера та у чоботях. Важко не помітити яскраву фігуру моделі.
Джерело фото: instagram.com/emrata
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