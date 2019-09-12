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Серіал Кріпосна Міс Україна

Жінка-кішка: сексуальна Емілі Ратажковскі показала новий тренд

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Емілі Ратажковскі показала гарячу фігуру - фото 1
Емілі Ратажковскі показала гарячу фігуру / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі похизувалась тендітною фігурою у новому тренді цього сезону. Справжня жінка-кішка!

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 мільйони підписників. Там красуня ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та звичайних буднів, а також полюбляє публікувати пікантні фото.

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Нещодавно зірка похизувалась ефектною фігурою у чорному обтислому комбінезоні без бюстгальтера та у чоботях. Важко не помітити яскраву фігуру моделі.

Жінка-кішка: сексуальна Емілі Ратажковскі показала новий тренд - фото 354410

Жінка-кішка: сексуальна Емілі Ратажковскі показала новий тренд - фото 354411

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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