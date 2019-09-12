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Серіал Кріпосна Міс Україна

Фітнес-модель вразила формами у крихітному купальнику (фото)

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Теммі Хембро показала фігуру - фото 1
Теммі Хембро показала фігуру / instagram.com/tammyhembrow

Австралійська фітоняшка Теммі Хемброу похизувалась ефектною фігурою у відвертому купальнику, викликавши справжній захват у шанувальників. Ця білявка точно не соромиться власного тіла!

25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу приділяє левову частину свого життя соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів шанувальників. Дівчина перетворила свій профіль у справжнє джерело заробітку, адже не соромиться мотивувати жінок по всьому світу працювати над власною фігурою. До того ж, на її сторінці доволі часто з'являються пікантні знімки з мінімальною кількістю одягу.

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Нещодавно Теммі вирішила подякувати всім своїм фанатам, які тренуються за її програмою. А доповнила все це спекотними знімками у крихітному купальнику. До того ж, як можна помітити, білявка не у захваті від фоторедакторів та показує свої форми без ретуші.

Фітнес-модель вразила формами у крихітному купальнику (фото) - фото 354372

Фітнес-модель вразила формами у крихітному купальнику (фото) - фото 354373

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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