Донька Сінді Кроуфорд повторила БДСМ-наряд зіркової матусі

Американська супермодель Кайа Гербер відзначила своє 18-річчя в наряді, схожому на сукню своєї мами Сінді Кроуфорд, в якому остання виходила у світ в 1990-х.

Папараці сфотографували Гербер в нью-йоркському готелі Edition Hotel у виготовленій на замовлення шкіряній мініспідниці Atelier Versace з поясом з фірмовим логотипом марки і в чорному напівпрозорому корсеті на шкіряних ременях.

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Свій образ вона доповнила гостроносими туфлями на підборах зі шнурівкою вище колін і сумкою-клатчем. У такому ж костюмі Сінді Кроуфорд прийшла на премію MTV Awards в 1992 році. Він називався Miss S&M і був навіяний тематикою БДСМ. У 2018 році модний будинок Versace відродив колекцію цих нарядів в своїй весняній колекції.

Напередодні свого дня народження Кайя знялася для обкладинки британської версії модного журналу Vogue. Для першої сторінки жовтневого номера дівчина позувала в чорно-білому плямистому вбранні і в об'ємному головному уборі. На інших знімках, що з'явилися в Instagram журналу, Гербер позує в топі з чорної сітки, надітому на оголене тіло, і плащі Comme des Garcons.

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