Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Apple Серіал Кріпосна

Донька Сінді Кроуфорд повторила БДСМ-наряд зіркової матусі

  • 134
Кайа Гербер - фото 1
Кайа Гербер / newsfeeds

Американська супермодель Кайа Гербер відзначила своє 18-річчя в наряді, схожому на сукню своєї мами Сінді Кроуфорд, в якому остання виходила у світ в 1990-х.

Папараці сфотографували Гербер в нью-йоркському готелі Edition Hotel у виготовленій на замовлення шкіряній мініспідниці Atelier Versace з поясом з фірмовим логотипом марки і в чорному напівпрозорому корсеті на шкіряних ременях.

І ще: 53-річна Сінді Кроуфорд похизувалася спокусливою фігурою у відвертому бікіні

Свій образ вона доповнила гостроносими туфлями на підборах зі шнурівкою вище колін і сумкою-клатчем. У такому ж костюмі Сінді Кроуфорд прийшла на премію MTV Awards в 1992 році. Він називався Miss S&M і був навіяний тематикою БДСМ. У 2018 році модний будинок Versace відродив колекцію цих нарядів в своїй весняній колекції.

Напередодні свого дня народження Кайя знялася для обкладинки британської версії модного журналу Vogue. Для першої сторінки жовтневого номера дівчина позувала в чорно-білому плямистому вбранні і в об'ємному головному уборі. На інших знімках, що з'явилися в Instagram журналу, Гербер позує в топі з чорної сітки, надітому на оголене тіло, і плащі Comme des Garcons.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
  • Вчора, 18:00
  • 429
Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • Вчора, 20:40
  • 8872
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1745645
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз