Жінка-кішка: Кім Кардашян показала новий модний тренд

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через свій зовнішній вигляд. Модель показала на собі максимальну кількість трендових у цьому році речей.

38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян не лише знімається у шоу про життя своєї родини, а й займається різноманітними модними проектами. До того ж, дружина Каньє Веста веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 130 млн підписників. І не дивно, адже жінку вважають однією із найвпливовіших зірок в мережі, адже її аудиторія охоплює не лише дорослих, а й юних дівчат та хлопців.

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Нещодавно Кім вирішила показати максимальну кількість трендових речей за один раз і приміряла леопардові костюм, пальто, рукавиці та туфлі, розмістившись на пудровому дивані. Щоправда, такий образ викликав не лише захват, а й критику, адже Кардашян нагадала не надто вдалу жінку-кішку, яка зливається в одну леопардову пляму.

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