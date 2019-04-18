Популярна модель показала апетитні форми у купальнику

Зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер похизувалась звабливою фігурою у бікіні, викликавши захват у шанувальників. Ця дівчина точно готова до літа, а ви?

21-річна американська модель, бізнесвумен та зірка телешоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер не лише активно займається кількома проектами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за юною знаменитістю стежать більш як 132 млн осіб, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими фото.

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Нещодавно Кайлі вирішила нагадати про свою недавню відпустку та показала світлини у купальнику. За короткий час фото зібрали понад 700 тисяч вподобань та 4 тисячі коментарів з компліментами. Чимало користувачів відзначили, що дівчина нарешті припинила відверто фотошопити себе на знімках і виглядає доволі непогано.

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