Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Популярна модель показала апетитні форми у купальнику

  • 84
Кайлі Дженнер похизувалась формами у бікіні - фото 1
Кайлі Дженнер похизувалась формами у бікіні / instagram.com/kyliejenner

Зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер похизувалась звабливою фігурою у бікіні, викликавши захват у шанувальників. Ця дівчина точно готова до літа, а ви?

21-річна американська модель, бізнесвумен та зірка телешоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер не лише активно займається кількома проектами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за юною знаменитістю стежать більш як 132 млн осіб, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими фото.

І ще: Настя Каменських спокусила мережу чуттєвим знімком

Нещодавно Кайлі вирішила нагадати про свою недавню відпустку та показала світлини у купальнику. За короткий час фото зібрали понад 700 тисяч вподобань та 4 тисячі коментарів з компліментами. Чимало користувачів відзначили, що дівчина нарешті припинила відверто фотошопити себе на знімках і виглядає доволі непогано.

Гортайте галерею:

Читайте також: Ольга Фреймут здивувала мережу пікантним знімком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1396
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 95
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 87
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз