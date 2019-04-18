Найкрасивіша plus-size модель показала свій реальний відпочинок

Відома модель Ешлі Грем здивувала мережу звичайними фото у купальнику, на яких немає ні ідеальних ракурсів, ні фотошопу. Ось так виглядає одна із найкрасивіших моделей plus-size у реальному житті.

31-річна американська модель Ешлі Грем знають по всьому світу, адже вона стала однією із найвисокооплачуваніших моделей plus-size. Дівчина не лише змінила ставлення до красунь, які не потрапляють до категорії з параметрами 90-60-90, а й постійно показує, що всі жінки вродливі. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад млн осіб. І це не дивно, оскільки Ешлі ділиться не лише ідеальними знімками, а й реальними кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Грем опублікувала фото з відпочинку у купальнику, на якому саме їсть на лежаку. Важко назвати світлину постановочною, і однозначно на ній немає фотошопу. Ось так Ешлі виглядає насправді, і зовсім цього не соромиться.

instagram.com/ashleygraham

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