Розкута Хайді Клум грайливо показала, як зустрічає вихідні – відео

Відома модель Хайді Клум продовжує насолоджуватись пляжним сезоном, тож все частіше з'являється перед шанувальниками лише в купальнику. І свіже відео не стало винятком!

49-річна німецька топмодель і ведуча Хайді Клум приділяє чимало часу не тільки своїй кар'єрі, а й профілю в Інстаграмі. Там за розкішною білявкою стежать близько 10 мільйонів користувачів. Все тому, що вона ледь не кожного публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів. До того ж, модель не зловживає фоторедакторами та полюбляє робити пікантний контент. Зараз зірка насолоджується відпусткою та тішить фанатів пляжними відео.

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На новому записі Хайді у крихітному яскравому купальнику позує на пляжі, демонструючи струнку фігуру. Як зауважила сама модель, так вона зустрічає вихідні. За короткий час ролик зібрав понад 64 тисячі вподобайок. А от коментарі Клум вирішила не відкривати після серії світлин топлес. Додамо, що зірка має неймовірний вигляд у свої 49.

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