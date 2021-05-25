Go_A – ШУМ: українська пісня з Євробачення 2021 підкорює ТОПи світового рейтингу iTunes

Пісня українського гурту Go_A "Шум", з якою вони виступили у фіналі Євробачення 2021, підкорила популярний музичний сервіс iTunes. На якому зараз місці колектив – читайте у нашому матеріалі.

Так, трек Go_A "Шум" увійшов в ТОП-10 в категорії Worldwide Songs і зараз посідає восьме місце. Крім того, в категорії European Songs він входить у ТОП-5. Про це група повідомила на своїй сторінці в Instagram.

До слова: Go_A – SHUM: виступ українців на Євробаченні 2021 потрапив на 1 місце у трендах YouTube

"Продовжуємо шуміти", – прокоментували подію музиканти.

Додамо, що пісня "Шум" в чартах обійшла хіти зарубіжних виконавців таких як The Weeknd, Аріани Гранде, Доджі Кет і Дуа Ліпи.

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