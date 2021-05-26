Go_A – ШУМ: хіт українського гурту підкорив світовий чарт Spotify

Трек представників України на Євробаченні 2021 став вірусним. Пісня "Шум" гурту Go_A набула популярності по всьому світу.

Так, як повідомили самі музиканти гурту Go_A у Facebook, їхня пісня "SHUM", з якою вони представляли Україну на цьогорічному Євробаченні, потрапила на перше місце у світовому рейтингу хітів Spotify 50 Viral.

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ТОП-1 в Spotify. SHUM вийшов на 1 місце в рейтингу світових трендів! Продовжуємо шуміти, – написали артисти.

Додамо, що трек в Україні популярніший за композицію "Zitti e buoni" переможців Євробачення Maneskin. А у глобальному чарті Spotify TOP 200 українська композиція зараз займає 85 місце.

Go_A – SHUM: виступ українського гурту на Євробаченні 2021

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