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Жінка хотіла зняти окуляри, але стала зіркою Reddit (відео)
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Жінка хотіла записати красиве відео для подруги, але все пішло не за планом. Зате рудоволоса красуня викликала справжній захват у користувачів мережі!
На платформі Reddit користувач з ніком blachat поділився кумедним відео зі своєю дружиною, яке за короткий час піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 14 тисяч балів та більше як 400 коментарів.
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А все тому, що на ролику рудоволоса красуня вирішила зняти відео для подруги. У певний момент, їй спало на думку, що буде краще зняти окуляри, але не врахувала, наскільки міцно зафіксовані навушники на її голові. За мить одна дужка просто залишалась на тому ж міці, а реакція жінки просто викликає захват. На її вигуки навіть прибіг собака, щоб оцінити ситуацію. Але те, що трапилося, не так зачарувало глядачів, як врода головної героїні.
Через чималу кількість коментарів, автор мусив доповнити, що це справді його дружина, і вона не самотня, а також вона розмовляє португальською та користується матовою помадою Maybelline Super Stay Matte Ink.
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