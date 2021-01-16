Японець став мільйонером, влаштувавшись професійним неробою: як йому це вдалося

Сьодзі Морімото з Токіо 37 років. Улітку 2018 року він влаштувався працювати професійним неробою – їсть, п'є і дає прості поради. Його одноразова послуга коштує 10 тисяч ієн, і за два з половиною роки Морімото виконав вже 3 тисячі замовлень.

А це означає, що за цей час Сьодзі Морімото вдалося заробити 30 мільйонів єн (понад 8 мільйонів гривень за нинішнім курсом).

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Почалося усе з оголошення у твіттері. Сьодзі написав: "Пропоную себе в оренду як професійного неробу. Вам складно одному піти в магазин? Бракує одного гравця у команді? Вам треба, щоб хтось притримав вам місце? Я не вмію робити нічого, тільки вирішувати прості завдання". Пост почали активно поширювати. І тепер Морімото випустив книгу про свою роботу, став прототипом героя телесеріалу та популярним блогером.

Послугами Сьодзі в основному користуються самотні люди й ті, кому потрібно виговоритися. З клієнтами японець ловив метеликів у парку, ходив подавати на розлучення і відвідував лікарню. За гроші він позував на фото для інстаграму та слухав про складність роботи лікарів.

Одного разу Морімото найняв вбивця, якому потрібно було комусь покаятися у злочині. Послугами професійного нероби також користувався чоловік, який хотів з госпіталю з'їздити на місце невдалого суїциду.

"Я не друг і не знайомий. Без дратівливих факторів, які завжди є в стосунках, я можу допомогти полегшити стан людей, які страждають через самотність", – так японець описує свої послуги. На день ними користуються зазвичай 3-4 людини.

Морімото одружений. До професійного неробства він працював у видавництві. А ще у нього є науковий ступінь з фізики.

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