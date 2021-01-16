На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Японець став мільйонером, влаштувавшись професійним неробою: як йому це вдалося
-
- 1
Сьодзі Морімото з Токіо 37 років. Улітку 2018 року він влаштувався працювати професійним неробою – їсть, п'є і дає прості поради. Його одноразова послуга коштує 10 тисяч ієн, і за два з половиною роки Морімото виконав вже 3 тисячі замовлень.
А це означає, що за цей час Сьодзі Морімото вдалося заробити 30 мільйонів єн (понад 8 мільйонів гривень за нинішнім курсом).
Це цікаво: Що не варто робити на співбесіді в часи пандемії: кумедна історія
Почалося усе з оголошення у твіттері. Сьодзі написав: "Пропоную себе в оренду як професійного неробу. Вам складно одному піти в магазин? Бракує одного гравця у команді? Вам треба, щоб хтось притримав вам місце? Я не вмію робити нічого, тільки вирішувати прості завдання". Пост почали активно поширювати. І тепер Морімото випустив книгу про свою роботу, став прототипом героя телесеріалу та популярним блогером.
Послугами Сьодзі в основному користуються самотні люди й ті, кому потрібно виговоритися. З клієнтами японець ловив метеликів у парку, ходив подавати на розлучення і відвідував лікарню. За гроші він позував на фото для інстаграму та слухав про складність роботи лікарів.
Одного разу Морімото найняв вбивця, якому потрібно було комусь покаятися у злочині. Послугами професійного нероби також користувався чоловік, який хотів з госпіталю з'їздити на місце невдалого суїциду.
"Я не друг і не знайомий. Без дратівливих факторів, які завжди є в стосунках, я можу допомогти полегшити стан людей, які страждають через самотність", – так японець описує свої послуги. На день ними користуються зазвичай 3-4 людини.
Морімото одружений. До професійного неробства він працював у видавництві. А ще у нього є науковий ступінь з фізики.
Читайте також: Програміст забув пароль від жорсткого диску: на ньому лежать біткойни на мільйони доларів
-
18:46Японець став мільйонером, влаштувавшись професійним неробою: як йому це вдалося
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
17:50Гороскоп на 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:17Камера GoPro зняла напад левиці: відео, на якому кожен може відчути себе жертвою хижачки
-
16:44Nobody is listening: слухайте онлайн новий альбом Зейна Маліка
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:19Зої Кравіц знялася повністю оголеною одразу після розлучення: 18+
-
15:47Краш-тест показав, який кросовер можна вважати одним з найбезпечніших
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
14:48У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat
-
14:14Скільки коштує участь в ралі Дакар: мотогонщиця розповіла всю правду
-
13:49Названі чотири найбрудніші повсякденні речі
-
13:18Дрібниці: дивіться перший трейлер трилера з Вашингтоном, Малеком та Лето
-
12:45Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
11:415 найефектніших образів Меланії Трамп на посаді першої леді США
-
11:18Еллерт показав, як виглядатимуть їхні діти з Ксенією Мішиною
-
10:48Зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт вирішив завершити кар'єру в кіно
-
10:12Знайдено найдавніше зображення тварини
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
-
09:30Психологи розповіли, чи нормально розмовляти з самим собою
-
08:56Huawei розробляє "розумну дорогу", яка буде керувати автомобілями
-
08:33Просто і смачно: ситний сніданок на швидку руку
-
08:13У Samsung пояснили, чому з коробки Galaxy S21 зникли зарядка та навушники
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
14:13Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
-
11:53Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня
-
07:17Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця
- 14 січня
-
21:442 прості поради, які допоможуть встигати значно більше
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях