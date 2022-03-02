Чоловіків-біженців на Львівщині зобов'язали стати на військовий облік

Росія напала на Україну, що стало причиною того, що мешканці починають втікати від агресії. Львівщина – одна з тих областей, які залюбки приймають тих, кому це необхідно. Але є одне "але", і воно стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Мер Львова Андрій Садовий поділився важливою інформацією для усіх чоловіків-біженців, які приїхали на Львівщину. Розповідаємо, що на них чекає.

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Очільник міста опублікував наказ Львівської військової адміністрації.

Він передбачає, що:

громадяни України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, повинні стати на військовий облік.

Це стосується тих чоловіків, які прибули на Львівщину у зв'язку з евакуацією із зони бойових дій або інших населених пунктів.

Зробити це необхідно не пізніше 24 годин після прибуття. Чоловікам слід з'явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області.

Андрій Садовий наголосив на тому, що у період воєнного стану накази військових адміністрацій обов'язкові до виконання.

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