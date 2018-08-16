Жінці відмовили у роботі через її ім'я

Герміша Робінсон зі США опублікувала образливу відповідь на свою заяву на посаду представника служби підтримки клієнтів у соціальних мережах.

Як пише The Independent, пост вже став вірусним, отримавши більше 7000 поширень і 2000 коментарів.

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Фірма, про яку йде мова, заявляє, що відповідь була результатом зламу їх комп'ютерної системи. Дискримінаційне повідомлення надійшло від людини на ім'я Jorden Kimler. Він говорить: "Спасибі за ваш інтерес до кар'єри в Mantality Health. На жаль, ми не розглядаємо кандидатів, чиї імена наводять на роздуми про гетто. Ми бажаємо вам найкращого в пошуку вашої кар'єри".

Коли дівчина опублікувала повідомлення, Гермі сказала, що вона "дуже засмучена", і її "почуття дуже ображені". Вона написала в Facebook: "Вони дискримінували мене через моє ім'я, бо вирішили що це "гетто" для їх компанії. Мої почуття дуже ображені, і вони навіть змусили мене з'ясовувати, чи дійсно моє ім'я "гетто".

Тим часом справа має всі шанси потрапити до суду: юридичний представник Гермі Річард Дауд сказав, що його клієнтка не розуміє, чому бізнес так відкрито і нахабно оголошує і проводить політику найму, яка дискримінує людей, а не наймають професіоналів, грунтуючись на їх бажанні працювати.

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