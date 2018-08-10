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У скандальній рекламі Вільнюс назвали точкою G Європи

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Точка G Європи - фото 1
Точка G Європи / twitter

У мережі з'явилася реклама столиці Литви Вільнюса для туристів, в якій місто представлено, як точка G Європи. Автори реклами доводять, що ролики побудовані на метафорах і не є вульгарними.

Рекламна кампанія стартувала в Лондоні і Берліні. У ролику йдеться про те, що Вільнюс – це точка G Європи, а на рекламних плакатах зображена дівчина, що стискає простирадло-карту в тому місці, де повинен бути Вільнюс.

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Творці реклами кажуть, що її суть в тому, що Вільнюс – це справжня скарбниця в Європі, знайти яку – одне задоволення. Також розробники створили спеціальний сайт, на якому продовжать ідею рекламної кампанії.

Проти цієї реклами виступила Литовська католицька церква. А уряд просив мерію відкласти старт рекламної кампанії через майбутній візит Папи Римського.

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Джерело: vilniusgspot
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