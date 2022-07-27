"Жест доброї волі": у Генштабі розповіли, як окупанти збили власні вертольоти

Російські окупанти намагались атакувати українських військових, але потрапили під "дружній" вогонь. Тож перелік знищеної ворожої техніки збільшився через недалекість загарбників.

Вже понад 5 місяців триває війна з російськими окупантами, які намагаються знищити все на своєму шляху. Тому українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб в нашій країні не залишилось жодного загарбника. І інколи в цьому допомагають і самі російські військові, як повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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Виявилось, що 26 липня на Херсонщині три російські вертольоти Ка-52 вилетіли для атаки позицій українських воїнів, однак все пішло не за планом.

Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль, – йдеться у повідомленні.

Фото ілюстративне

Відзначимо, що станом на 27 липня армія РФ залишилась без 40 070 одиниць особового складу, 1738 танків та 190 гелікоптерів.

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