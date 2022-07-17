Такі тепер канікули у центрі Європи: Нацгвардійці показали епічне відео з Донеччини

Щодня українські захисники працюють над тим, щоб на території України не залишилось жодного російського окупанта. І Нацгвардія успішно виконує цю місію, як можна побачити у новому відео з Донецької області.

Бійці Національної гвардії разом з ЗСУ активно боронять нашу країну від загарбників на найгарячіших напрямках. Інколи вдається зафіксувати їхні перемоги на камеру, що підтверджує свіжий запис з Донеччини. Відео зі знищенням складу з ворожими боєприпасами поділились на офіційній сторінці Нацгвардії у фейсбуці.

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Чистимо українську землю від окупантів та їхнього озброєння! Десь біля Святогірська, влітку 2022. Такі тепер канікули у центрі Європи, – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 17 липня армія РФ залишилась без 846 артилерійських систем, 2746 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1684 танків. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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