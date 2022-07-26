Крок за кроком: українські воїни показали, як випалюють ворогів – відео

Кожного дня українські захисники роблять все, щоб наблизити перемогу Україні. І свіже відео від воїнів ЗСУ це лише підтверджує.

Вже понад 5 місяців війни українські бійці працюють над тим, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського окупанта. І оцінити кількість знищеної техніки та ворогів можна не лише за звітами Генштабу, а й завдяки відео з фронту. Цього разу записом своїх успіхів поділились на офіційній сторінці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у фейсбуці.

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Крок за кроком ми звільняємо нашу землю від загарбників. Усе зло, що сидить у посадках, буде випалене Волею та Залізом. Ми помстимося за усе горе, що нам завдали ці нелюди. Героям слава! – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 26 липня армія рф втратила близько 39 870 одиниць особового складу, 1737 танків та 3959 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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