"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+

Поки міноборони росії називає свої провали "жестом доброї волі", то в мережі з'являються нові меми з цього приводу. І однойменна пісня від українського тіктокера вже встигла підкорити слухачів. Зацініть!

Новини про звільнення острова Зміїний від російських загарбників неабияк підбадьорили українців, а от в РФ втечу своїх військових назвали "жестом доброї волі". І така відверта брехня перетворилась в мережі на джерело для різноманітного тролінгу окупантів. Тож не дивно, що тіктокер Максим Москаленко навіть присвятив цьому трек з красномовною назвою "ЖДВ" (жест доброї волі).

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За короткий час ролик зібрав понад 232 тисячі переглядів та більше як 26 тисяч лайків. А коментатори вже просять повну версію пісні та посилання на платформи, де її можна послухати. Трек про долю росіян Колі та Ваньки, які не очікували, що в Україні на них чекає кінець.

Увага! У пісні присутня нецензурна лексика

Якщо відео не завантажується, то його можна переглянути за цим посиланням.

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