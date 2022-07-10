Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні

Артем Пивоваров показав власне нове бачення відомої народної пісні "Ой на Горі", і це справді варто почути. Окремої уваги заслуговує атмосферний чорно-білий кліп на новинку.

Популярний український співак Артем Пивоваром подарував абсолютно свіже звучання відомій співанці "Ой на Горі". Така незвичайна інтерпретація відбулась у рамках проєкту "Твої вірші, Мої ноти". Оновлена пісня, сповнена світла та сподівань, хоча оригінал доволі сумний, пише Радіо MAXIMUM.

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Аналізуючи текст, можна провести паралель із тим, що відбувається в нашій країні зараз. Український народ – голуби миру, що зазнали атаки від сокола, який вирішив зруйнувати їхнє життя. У новому баченні пісні відчувається мотивуючий меседж: ми повинні бути сильними та єдиними. Вже п'ятий місяць ми показуємо всьому світові, що наша багатомільйонна країна стала великою родиною, яка буде битись за кожного до кінця. Попри всі складнощі і моральне виснаження ми горимо вірою у світле майбутнє, і нас не зламати, – наголошує виконавець.

Тому й не дивно, що саме ця відома пісня заслуговує на свіжий формат та відгук у серцях українців. Сам Пивоваров розповідає, що умисно вирішив відійти від творчості окремих поетів та прозаїків, адже автором цього тексту є народ. До слова, трек вже опинився у трендах українського YouTube і впевнено збільшує кількість переглядів.

Робота змальовує спільну для більшості сучасних українців картину. Дійсність, в якій мільйони сімей були змушені розлучитися та відчути біль втрати. У цей час кожен з нас проходить "трансформацію". Поняття "сім'ї" стає більш обширним та духовним, адже це не лише про кровні узи. Сім'я – це й ті люди, що мають спільні цінності, мрію та мету, що об'єднуються задля її досягнення, – підсумовує співак.

Артем Пивоваров – Ой На Горі, дивіться кліп на нову пісню онлайн:

Артем Пивоваров – Ой На Горі, текст пісні:

Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій



Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій



Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій



Ой на горі, на крутій

Там сиділа пара

Сизими, сизими крильми обіймала



Ой на горі, на крутій

Ой на горі, на крутій

Десь взявся сокіл

З-за високих гір



Ой на горі, на крутій

Він розлучив пару

Плакати, плакати йде на гору

Не п‘є, не їсть



Ой на горі, на крутій

Ой на горі, на крутій

Десь взявся сокіл

З-за високих гір



Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій

(повтор х4)

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