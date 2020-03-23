Кличко епічно обмовився на брифінгу щодо коронавірусу: відео

У соцмережі відреагували на брифінг Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах карантину. Не обійшлося без маленького фейлу.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні на брифінгу щодо ситуації, що склалася в умовах карантину в Києві, припустився кількох помилок. Це помітили користувачі соцмереж.

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"Мер Києва у зв'язку з епідемією коронавірусу підіймати настрій у своїй манері, як може", – іронізує телеграм-канал PavlovskyNews. На кадрах брифінгу чутно, як київський міський голова не відразу може правильно вимовити кількість виданих спецквитків на громадський транспорт. Також користувачів соцмереж потішила фраза Кличка: "Вище я говорив" тощо.

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