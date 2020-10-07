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Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки

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8 років після весілля – жерстяна річниця - фото 1
8 років після весілля – жерстяна річниця

8 річниця весілля називається жерстяною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з 8 річницею у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на жерстяне весілля – важливий елемент у привітанні з восьмою річницею сімейного життя! Символ 8 річниці – жерсть. Тож назва – бляшане весілля.

Це цікаво: Річниці весілля по роках від 1 по 80

Восьмиріччя спільного подружнього життя – це вже чималий відрізок часу. Жерсть є символом оновлення.

Що подарувати подружжю на 8 років сімейного життя – жерстяне весілля:

  • Блискуче кухонне начиння з жерсті
  • Солодощі в жерстяних коробочках
  • Бронзові вироби
  • Тощо

Окрім подарунків з жерсті, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з восьмою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

Привітання з жерстяним весіллям у віршах

***

8 років – як нескінченність.
Будьте щасливі завжди!
Буде нехай любов і ніжність
Гріти вас довгі роки.

Будьте радістю один одного,
І підтримкою, і мрією.
І нехай життєві завірюхи
Геть підуть від вас, геть!

***

За 8 років спільного життя
Ви через багато що пройшли.
З любов'ю ви сім'ю створили,
До характерів підхід знайшли.

Посмішок світлих вам бажаємо,
Любові взаємної неземної.
Сьогодні дружно вітаємо
Ми вас з річницею жерстяною!

***

8 років велика дата,
Разом всяке пройшли,
Труднощі, удачу, радість,
Ви разом пронесли.

Вам бажаю, щоб відтепер,
Тільки щастя кожен день,
Тільки лиш любов велика,
І приємних лиш пристрастей!

***

Жерстяне весілля ваше
Непомітно підійшло,
Вісім років ви вже разом,
Поміцнішала сім'я.

Побажати хочу вам щастя,
Щоб один одного берегли,
Своє почуття, щоб крізь роки,
Як реліквію, несли.

***

Жерстяне весілля –
Зовсім не "жесть"!
8 років ви разом –
Значить щастя є.

Значить, крізь негаразди
На своєму шляху
Спільною любов'ю
Ви змогли пройти.

Щоб шлюб не похитнувся
Через всіляку метушню,
Вам тепла і поваги
Побажаємо ми.

Красиві вітання на 8 років одруження у прозі

***

З бляшаним весіллям! З восьмою річницею! 8 років – це чималий період, це час, коли навіть маленькі дітлахи виростають, стають свідомими і йдуть в школу. Це час для нових випробувань, починань і досягнень. Бажаю нам гідно пройти всі етапи трансформації та перетворити наші сімейні стосунки в ще глибші, трепетні, ніжні. Нехай завжди буде вдача та нехай у нас буде підтримка від близьких, рідних і друзів!

***

8 років пролетіли непомітно. Ви зріднилися, вжилися, приклеїлися один до одного як язик в морозну погоду до жерстяної труби. Так нехай же такий зв'язок між вами буде до кінця ваших днів. Бажаємо, щоб з цього моменту вашу сім'ю захищав непробивний жерстяний щит. Нехай таким же міцним буде і здоров'я.

***

Ваша сімейна пара – приклад гармонійного союзу двох люблячих людей. Сьогодні вашій родині виповнюється вісім років, ваші відносини пройшли перевірку часом і труднощами, ви повною мірою усвідомили, що значить бути не тільки подружжям, але партнерами по життю. Бажаємо вам всіх благ і здоров'я.

***

Вітаю вас з бляшаною річницею! Прожити разом 8 років – це не просто досягнення, це перемога, яка знаменується точкою нескінченності вашого щастя і любові. Бажаю завжди розуміти один одного і знаходити спільну мову, обопільними зусиллями дбати про древо сім'ї, зміцнювати його і сприяти його зростанню.

***

З восьмиріччям вашу чудову сім'ю! Ми принесли вам солодощі, щоб підсолодити ваше сімейне життя. Вашим відносинам бажаємо жерстяної фортеці, сталевої стійкості та металевої міцності! Сподіваємося відзначити ваші наступні річниці в такій же теплій і дружній атмосфері! Щастя вам!

СМС з жестяною річницею весілля своїми словами

***

Нехай ця восьма річниця подарує вам багато радості, приємних спогадів, тепла, любові та ніжності! Нехай ваші серця б'ються в унісон! Бажаю вам завжди любити та поважати один одного, щоб ваш шлюб був неймовірно щасливим!

***

Від щирого серця вітаю з 8-річчям подружнього життя, з бляшаною річницею. Нехай не згасне блиск щастя в ваших очах, нехай нескінченно триває романтика ваших відносин. Бажаю бути один для одного восьмим чудом світу, бажаю достатку в родині з восьмизначними числами.

***

Вітаю з вашим бляшаним весіллям, з чудовою і бравою спільною вісімкою. Бажаю вам нескінченного щастя і вічної любові, великої радості й удачі, дуже міцної та дружної сім'ї, затишного будинку і достатку в житті.

***

Вітаю з 8-річчям сімейного життя! Нехай бляшане весілля стане символом нескінченності вашого добробуту, вашого щастя, вашого взаєморозуміння. Дорогі мої, бажаю вам ромашкового поля ніжності та солодкого аромату любові.

***

Ви разом вже 8 років і в день вашого бляшаного весілля хотілося б побажати вам радувати один одного ще довгі, довгі роки, приносячи в життя своєї коханої людини (причому взаємно) мир, добро, любов і красу.

Прикольні привітання на 8 річницю подружжя

***

Вітаю вас з бляшаним весіллям! Бажаю, щоб у вашому житті не було "жесті" і труднощів, бажаю, щоб надійно від чужих очей, ніби в жерстяній банці, було заховано ваше щастя. Нехай вісім ваших спільних років стануть символом нескінченності любові, достатку і радості на вашому спільному шляху!

***

Це просто жесть! Я не в тому сенсі, що прям ой-ой, а в тому, що ви – чоловік і жінка вже 8 років, а це, на хвилиночку, бляшане весілля. Від душі вітаю і бажаю завжди залишатися дивом один для одного і саме в цю дату в непроникній жерстяній банці законсервувати ніжність своїх почуттів, щоб і через сто років, коли вам буде не вистачати романтики та ласки, дістати цю банку і відкрити її на черговому святі вашої любові. Всіх благ вам, грошей, здоров'я, успіхів і частих радощів спільного життя!

***

Нехай роки весілля будуть такими ж міцними, як жерсть, але не іржавіють. Нехай ми ще відзначимо багато разів по 8 років спільного життя. І, звичайно ж, бажаємо терпіння, щоб відзначали ми дійсно від душі, щоб пили ми за щастя нехай вже не молодих, але таких завзятих!

***

Вітаю вас! Вам, а точніше вашому шлюбу вже 8 років! Бажаю, щоб спільне життя не було життям-бляшанкою, як у водяного, бажаю, щоб ваші мрії зливалися в одне ціле, як у закоханої парочки – Сажотруса Вані та царівни Забави. Бажаю вісімкою в ​​парі виписувати великі кола радості та щастя! Будьте здорові та багаті, кохані та вічно молоді!

***

Дорогі наші, вітаємо вас з бляшаною річницею! Бажаємо вам, щоб ваше сімейне життя було міцніше, ніж жерсть, щоб вам не довелося співати пісню, як водяний "життя наша бляшанка", і щоб життя ваше блищало і було дорожче золота, ціннішого металу!

Гарні побажання з жерстяним весіллям парі у картинках

Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429222

Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429223

Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429224

Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429225

Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 429226

До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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