Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграють Динамо та Шахтар у груповому етапі

Відомі суперники Динамо та Шахтаря у Лізі Чемпіонів 2020/21

1 жовтня у швейцарській Женеві пройшло жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів 2020/21. Дізнайтеся, з ким зіграють "Динамо" та "Шахтар" у груповому етапі.

Зауважимо, що уперше з 2015 року на цій стадії турніру Україну представлятимуть відразу два клуби: донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Причому гірникам вдалося туди потрапити як чемпіонам країни, а от "динамівцям" потрібно було пройти боротьбу у відбіркових раундах.

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"Шахтар" у результаті жеребкування потрапив до групи B. Тім він боротиметься разом з мадридським "Реалом", італійським "Інтером", а також німецькою "Борусією Мюнхенбладбах".

Київське "Динамо" боротиметься у групі G. Його суперниками будуть туринський "Ювентус", іспанська "Барселона", а також угорський "Ференцварош". Зауважимо, що угорцями опікується колишній динамівець Сергій Ребров.



Результати жеребкування Ліги Чемпіонів 2020/21

Дати матчів групового раунду ЛЧ

1-й тур: 20/21 жовтня

2-й тур: 27/28 жовтня

3-й тур: 3/4 листопада

4-й тур: 24/25 листопада

5-й тур: 1/2 грудня

6-й тур: 8/9 грудня

Тримаємо кулачки за наших хлопців!

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