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Роналду встановив ще один неймовірний рекорд
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У матчі другого туру чемпіонату Італії Ювентус на виїзді зіграв внічию з Ромою (2:2). Португалець Кріштіану Роналду забив свій 450-й гол в рамках топ-5 ліг Європи!
Дублем у цьому поєдинку відзначився форвард "старої сеньйори" Кріштіану Роналду. Ці голи стали для португальця 449-м і 450-м в рамках топ-5 ліг Європи, що є найкращим показником за всю історію.
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На рахунку Роналду 84 голи за Манчестер Юнайтед, 311 голів за Реал і 55 голів за Ювентус. Після того, як португалець допоміг Ювентусу уникнути поразки в матчі з Ромою і оформив особистий рекорд, футболіст вирішив розслабитися.
Роналду вирушив на морську прогулянку і викупався в прозорій бірюзовій воді. Відповідне фото гравець опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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