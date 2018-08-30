Фонсека розповів, з ким хоче зіграти у Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека зізнався, з ким мріє зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Я не хочу забігати вперед, але скажу чесно, ми з тренерським штабом вибрали по дві команди з кожної корзини, і ті, хто не вгадає майбутніх суперників "Шахтаря", будуть оплачувати вечерю. Особисто я хочу грати тільки з найсильнішими, і з першої корзини я хотів би зустрітися з "Реалом" або "Ювентусом"", – говорить Фонсека.

І ще: Шевченко назвав склад збірної на Лігу націй

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники групового етапу

Нагадаємо, "Шахтар" єдина українська команда, яка потрапила у ЛЧ. 28 серпня на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві відбувся матч-відповідь київського "Динамо" та "Аякса" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч закінчився внічию, і "Динамо" покинуло Лігу чемпіонів. Відзначимо, що "Динамо" другий рік поспіль не може пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів і знову зіграє в Лізі Європи.

Читайте також: Мілевський здивував вибором нового клубу